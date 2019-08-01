السراج يحتج على إحاطة سلامة الأخيرة أمام مجلس الأمن

أبدى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، أمس الأربعاء، احتجاجه على الإحاطة الأخيرة للمبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن.

وأوضح مكتب رئيس حكومة الوفاق في بيان عبر "فيسبوك"، أمس، أن السراج قام "باستدعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، وتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجاً على ما ورد من مغالطات في إحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا".

وكان سلامة أبدى قلقه من استمرار الهجمات التي تستهدف مطار معيتيقة بطرابلس، المنفذ الوحيد بغرب ليبيا، والذي أغلِق عشرات المرات خلال الأشهر الأربعة الماضية جراء القصف.

ودعا سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن، الاثنين الماضي، "السلطات في طرابلس إلى التوقف عن استخدام المطار لأغراض عسكرية، والقوات المهاجمة إلى التوقف فوراً عن استهدافه"، في إشارة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وتحدّث سلامة عن "مزاعم غير مؤكّدة بوقوع تجاوزات ضد حقوق الإنسان في غريان" عقب سيطرة قوات حكومة الوفاق على المدينة التي كان الجيش الوطني الليبي قد استعادها، مشيرا إلى قيام "البعثة حاليا بتحري هذا الأمر".

كما أشار في إحاطته إلى اختطاف مدير مركز الرقابة الأغذية والأدوية في طرابلس من قبل مسلّحين طلباً للفدية، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، مؤكدةً أن المسؤول تم استيقافه وفق إجراءات قضائية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق في بيان عبر "فيسبوك"، إن "مدير الرقابة على الأغذية والأدوية لم يختطف، بل تم استيقافه من جهة ضبط قضائي أفصحت عن مسؤوليتها في اتخاذ إجراءاتها القانونية، وتمّت إحالته للنائب العام الذي باشر تحقيقاته الجنائية وأفرج عنه مع استمرار التحقيق".

وقامت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق باعتقال محمد عمر، رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، قبل الإفراج عنه بكفالة مالية، بتهم تتعلق بالاختلاس وإهدار المال العام واستغلال الوظيفة.

وتُواصل قوات الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي حملة لاستعادة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني. وأدت المعارك لسقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.