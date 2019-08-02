الوفاق تعترف بمقتل 9 من قواتها في معارك جنوب طرابلس

قُتل 9 عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، الخميس، في المعارك التي دارت ضد القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، جنوب طرابلس، بحسب ما أفاد متحدث باسم قوات حكومة الوفاق.

وقال المتحدث مصطفى المجعي: "قواتنا نفذت عملية نوعية في محور اليرموك - صلاح الدين جنوب طرابلس وسيطرت على مواقع هامة كانت تتواجد فيها" قوات من الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وأضاف: "تمكنا من تدمير 3 آليات وعربات مسلحة كما استحوذنا على 4 آليات"، مشيرا إلى أن خسائر القوات "بلغت 5 قتلى نتيجة غارة جوية فجر الخميس، و4 قتلى إثر الاشتباكات مع عناصر حفتر".

وأشار المتحدث إلى مقتل وإصابة العشرات من قوات حفتر، مؤكدا القبض على 6 من عناصره .

ولم تتمكن قوات حفتر من إحراز تقدم كبير صوب العاصمة طرابلس حيث تواجه مقاومة شرسة من القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق.

ومنذ اندلاعها، تسبّبت المعارك التي تقترب من شهرها الخامس بسقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين مئة ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.