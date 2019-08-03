حفتر يلتقي السيسي لطلب دعم مصري بالمحافل الدولية

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، حسب ما أكده مصدر لقناتي "العربية" و"الحدث".

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وأشار المصدر إلى أن هذا اللقاء جاء لحسم ملفات عديدة، أهمها ملف معركة طرابلس.

وأوضح المصدر أن "حفتر طلب دعماً مصرياً للجيش الوطني الليبي في المحافل الدولية"، خاصةً لرفع حظر التسليح حتى ولو جزئيا عن الجيش.

كما ناقش حفتر والسيسي التنسيق الأمني بين البلدين، وذلك لمنع هروب عناصر إرهابية. وفي هذا السياق قال المصدر إن الجيش الليبي سيسلم مصر عدداً من العناصر الإرهابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للعناصر الإرهابية التي قد يتم القبض عليها خلال معركة استعادة طرابلس.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى اتخاذ "إجراءات أمنية جديدة لتأمين الحدود مع ليبيا".

وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، حملة لاستعادة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق.

وأدت المعارك المستمرة منذ نحو خمسة أشهر إلى سقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين مئة ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.