إعادة فتح مطار معيتيقة الليبي بعد إغلاقه بسبب قصف بالهاون

أعلنت السلطات الليبية إعادة العمل في مطار معيتقية، بعد توقفه لفترة نتيجة سقوط قذائف هاون داخل المطار.

القصف الذي استهدف مطار معيتيقة الدولي ليس الأول من نوعه، فهو عرضة لقصف متكرر نتيجة الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وكانت سلطات المطار قد أعلنت في وقت سابق أن حركة الملاحة الجوية بالمطار توقفت السبت بعد تعرضه لقصف جوي.

ومطار معيتيقة هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس، التي تتعرض لهجوم من جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، حسب ما أكده مصدر لقناتي "العربية" و"الحدث".

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وأشار المصدر إلى أن هذا اللقاء جاء لحسم ملفات عديدة، أهمها ملف معركة طرابلس.

وأوضح المصدر أن "حفتر طلب دعماً مصرياً للجيش الوطني الليبي في المحافل الدولية"، خاصة لرفع حظر التسليح حتى ولو جزئيا عن الجيش.

كما ناقش حفتر والسيسي التنسيق الأمني بين البلدين، وذلك لمنع هروب عناصر إرهابية. وفي هذا السياق قال المصدر إن الجيش الليبي سيسلم مصر عدداً من العناصر الإرهابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للعناصر الإرهابية التي قد يتم القبض عليها خلال معركة استعادة طرابلس.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى اتخاذ "إجراءات أمنية جديدة لتأمين الحدود مع ليبيا".