ليبيا.. الجيش يقصف رتلاً عسكرياً للوفاق جنوب مصراتة

استهدف الجيش الليبي، مساء السبت، رتلا عسكريا تابعا لقوات الوفاق، بمنطقة بوقرين، جنوب مدينة مصراتة، الواقعة غرب ليبيا.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، في بيان، إن مقاتلات سلاح الجو، استهدفت رتلا يضم عددا من الجماعات المسلحة وأفرادا من مجالس "شورى بنغازي ودرنة وأجدابيا" المتحالفة مع تنظيم داعش، وذلك عند خروجه من مدينة مصراتة، وتحديدا بمنطقة بوقرين.

موضوع يهمك أعلنت السلطات الليبية إعادة العمل في مطار معيتقية، بعد توقفه لفترة نتيجة سقوط قذائف هاون داخل المطار.القصف الذي استهدف... إعادة فتح مطار معيتيقة الليبي بعد إغلاقه بسبب قصف بالهاون المغرب العربي

وهذه ثاني مرّة تقصف فيها قوات الجيش مناطق وأهدافاً تابعة لمدينة مصراتة، منذ بدء العملية العسكرية في العاصمة طرابلس يوم 4 أبريل الماضي، إذ نفذّت قبل أسبوع ضربات جوية استهدفت فيها الكلية الجوية في مصراتة.

وتعتبر مدينة مصراتة (200 كم شرق طرابلس)، معقل أقوى الكتائب المسلحة المناهضة للجيش الليبي وعمود قوات حكومة الوفاق، وقد لعبت دوراً كبيراً وحاسماً في تأخير بسط سيطرة قوات الجيش على العاصمة طرابلس وتحريرها من الميليشيات المسلّحة، بعدما أرسلت آلاف المقاتلين للمشاركة في القتال، وصدّ تقدّم الجيش نحو وسط العاصمة.