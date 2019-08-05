الجزائر.. سجن وزير النقل السابق ومدير حملة بوتفليقة

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا إيداع الوزير السابق عبد الغني زعلان، والوالي الأسبق للشلف محمد الغازي، الحبس المؤقت، حسب بيان للمحكمة العليا.

ويواجه وزير النقل السابق ومدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، زعلان، تهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.

أما محمد الغازي فقد وجهت له تهم إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية والرشوة.

موضوع يهمك أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط... السعودية تدين الحادث الإرهابي في القاهرة السعودية

وسياسيا، أعلنت هيئة الوساطة والحوار في الجزائر، الأحد، عن استحداث لجنة حكماء تستند إليها لجان الهيئة التي تشكلت بعد اجتماع الهيئة الرابع.

وأكدت الهيئة الشروع في جولات حوار عبر كامل المحافظات لجمع المقترحات وتقريب الرؤى حول مسار حل الأزمة، كما قالت الهيئة في بيانها إن مسودتها النهائية ستستند إلى المقاربات التي طرحت في الساحة السياسية قبل إنشاء الهيئة.

وتتكون لجنة الحكماء الاستشارية، حسب بيان الهيئة، من كل الشخصيات والخبراء الذين وافقوا على الانضمام إلى دعوتها للحوار دون ذكر هوياتهم.