الجيش الليبي يدمر طائرة تركية على متنها أسلحة في مصراتة

شن طيران الجيش الوطني الليبي، فجر الثلاثاء، غارة جوية على قاعدة مصراتة الجوية للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأكد بيان من الجيش الوطني استهداف القوات الجوية الليبية طائرة شحن عسكرية تركية من طراز اليوشن IL76 في مطار مصراتة.

وكانت الطائرة، حسب البيان، تنقل ذخائر وأسلحة من خارج ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية.

وجرى الاستهداف بصاروخ واحد فقط بدقة عالية وذلك مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولم يخلف أضرارا جانبية في المباني والآليات والأفراد، وفقا للجيش الوطني الليبي.

وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الدول الأجنبية من دعم الميليشيات بالأسلحة والذخائر والمعدات.

وهذه ثاني مرة يستهدف فيها الجيش، الكليّة الجوية بمدينة مصراتة، في أقل من أسبوع، حيث نفذ السبت الماضي عدة غارات جوية على هذه القاعدة الجويّة ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، في دعم الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وتتبع قاعدة الكلية الجوية في مصراتة سلطة حكومة الوفاق، وتنطلق منها طائراتها الحربية وكذلك المسيّرة، كما تقوم بدور عسكري هام في دعم قواتها من خلال استقبال الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج وخصوصا من تركيا.

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وأطلق حفتر حملة عسكرية في 4 أبريل/نيسان للاستيلاء على طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ويتهم حفتر، حكومة الوفاق بإيواء عناصر إرهابية، والتعاون مع حكومات أجنبية ضد القوى الليبية.

وأخفقت مفاوضات طويلة بين حفتر والسراج، شهدت عدة عواصم عالمية جولات منها، في التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام في البلاد الذي أوجد سلطتين متزامنتين.