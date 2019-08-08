الجزائر: تغييرات على رأس وكالة الأنباء وسلطة ضبط الاتصالات

قام الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الأربعاء، بتغييرات على رأس وكالة الأنباء الجزائرية وسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأورد المصدر أنه تم تعيين فخر الدين بلدي مديرا عاما لوكالة الأنباء الجزائرية خلفا لعبد الحميد كاشا الذي أنهيت مهامه.

موضوع يهمك أكدت الهيئة الوطنية للحوار الجزائرية، ضرورة تنظيم انتخاباتٍ رئاسية مبكرة، دون الحاجة إلى مرحلةٍ انتقالية.وخلال أول... الجزائر.. دعوات لانتخابات رئاسية مبكرة المغرب العربي

إلى ذلك تم تعيين عبادلي خير الدين مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، كما أنهى مهام عدّة أعضاء في ذات المصلحة.

في غضون ذلك أكدت الهيئةُ الوطنيةُ للحوار الجزائرية، على ضرورة تنظيم انتخاباتٍ رئاسية مبكرة دون الحاجة إلى مرحلةٍ انتقالية.

جاء هذا خلال أول اجتماعٍ للهيئة مع بعض قادة الحراك الشعبي، حيث تم طرح وثيقةٍ مزجت بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة.

كما طالب أعضاء الهيئة، باستحداثِ هيئةٍ مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وإعادةِ النظر في القانون الحالي لإجرائها.