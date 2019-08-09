الجيش الليبي يتهم قطر بتمويل شحنة أسلحة لـ"الوفاق"

اتهم الجيش الوطني الليبي قطر بتمويل شحنة الطائرة الأوكرانية، التي دمرتها قواته قبل يومين في القاعدة الجوية بمدينة مصراتة، والتي كانت قادمة من تركيا وعلى متنها شحنة كبيرة من الأسلحة لصالح حكومة الوفاق.

وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، إن أمير قطر هو من دفع ثمن شحنة الطائرة الأوكرانية، لكن مخططه فشل.

كما اعتبر المسماري أن قادة الإخوان المسلمين في قطر وتركيا أصيبوا بإحباط كبير بعد استهداف طائرة إمداد في مطار مصراتة، موضحاً أن هناك جسراً جوياً من تركيا وإيطاليا باتجاه مصراتة.

وكان رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، قد اعترف في تموز/يوليو الماضي، بتلقي قواته أسلحة من تركيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن السراج قوله: "نحن في وضع دفاع عن النفس، نتعاون مع الدول الصديقة، وفقاً لما نراه مناسباً لحماية أهلنا"، والدفاع عن ما سماه "الشرعية".

وشن الجيش الوطني في 4 نيسان/إبريل الماضي حملة للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ويتهم قائد الجيش، خليفة حفتر، حكومة الوفاق بإيواء عناصر إرهابية، والتعاون مع حكومات أجنبية ضد القوى الليبية.