موريتانيا: الرئيس الجديد يعين حكومته ويحتفظ بوزير الخارجية

أعلن ليلة الخميس إلى الجمعة في نواكشوط عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد أسبوع من تعيين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وزيرا أول جديدا هو إسماعيل ولد الشيخ سيديا.

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واحتفظ إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمنصبه وزيرا للخارجية، فيما أسندت وزارة الدفاع إلى الجنرال حننا ولد سيدي قائد قوة الساحل لمكافحة الإرهاب، وتم تكليف محمد سالم ولد مرزوك بحقيبة الداخلية.

وأظهرت التشكيلة إعادة هيكلة لتركيبة الحكومة من خلال دمج وزارات وفصل أخرى وظهور وزارات جديدة.

ومن أبرز التعديلات في الهيكلة فصل قطاعي الاقتصاد والمالية ودمج الصناعة مع الاقتصاد.

وضمت الحكومة 29 وزيرا من بينهم خمسة وزراء كانوا في حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

القائمة الكاملة للوزراء:

إسماعيل ولد الشيخ سيديا الوزير الأول

محمد سالم ولد البشير، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية

الدكتور حيمود ولد رمظان، وزير العدل

إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

حننا ولد سيدي، وزير الدفاع الوطني

محمد سالم ولد مرزوك، وزير الداخلية واللامركزية

الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، وزير الاقتصاد والصناعة

محمد الأمين ولد الذهبي، وزير المالية

الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

آداما صونكو، وزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني

ماء العينين ولد أييه، وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني

محمد ولد عبد الفتاح، وزير البترول والمعادن والطاقة

الدكتور كمرا سالوم محمد، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة

الدكتور نذيرو ولد حامد، وزير الصحة

الناني ولد اشروقه، وزير الصيد والاقتصاد البحري

محمود سيد أحمد، وزير التجارة والسياحة

خديجة بنت بوكه، وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الدي ولد الزين، وزير التنمية الريفية

محمدو ولد امحيميد، وزير التجهيز والنقل

الناها بنت مكناس، وزيرة المياه والصرف الصحي

سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام

الدكتور سيدي محمد ولد غابد، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة

الدكتور الطالب ولد سيد أحمد، وزير التشغيل والشباب والرياضة

الدكتورة ننا كان، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة

مريم بكاي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة

نيانغ جبريل، الوزير الأمين العام للحكومة

احبيب ولد حام، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية

كمبا با، وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية

حسن ولد بوخريص، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني