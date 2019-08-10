ليبيا..غوتيريس يدين هجوماً أودى بحياة موظفين أمميين

المصدر: واشنطن - رويترز، دبي ـ العربية.نت

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أدان السبت هجوما بسيارة ملغومة في ليبيا أودى بحياة 3 من العاملين بالمنظمة الدولية وأصاب 3 آخرين.

وقال ستيفان دوغاريك في البيان: "يدعو الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى والعودة للمفاوضات للسعي إلى المستقبل الآمن الذي يستحقه شعب ليبيا".

وذكرت مصادر طبية أن سيارة ملغومة انفجرت بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا السبت، ما أسفر عن مقتل 3 من موظفي الأمم المتحدة.

وبنغازي هي معقل الجيش الوطني الليبي.

موضوع يهمك أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد.وقالت القيادة في بيان: "تقديراً لما لهذه... الجيش الليبي يوافق على الهدنة الأممية المغرب العربي

وقال مسؤولون إن الانفجار وقع خارج مركز تسوق "أركان" في حي "الهواري"، حيث تجمع الناس لشراء مستلزمات عيد الأضحى.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، للصحافيين، إلى إصابة 10 أشخاص أيضاً، بينهم أطفال.

يقع المركز بالقرب من مكتب بعثة الدعم الأممية في ليبيا. وأظهرت لقطات تم تداولها عبر الإنترنت ما بدا أنها سيارات تابعة للأمم المتحدة ودخان أسود كثيف يرتفع في الجو.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وكانت قيادة الجيش الوطني الليبي قد أعلنت، السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد.

يأتي ذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، ويشمل هدنة خلال أيام عيد الأضحى.

وأضافت حكومة الوفاق أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق وحظر أنشطة الطيران وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين.

وطالبت حكومة الوفاق البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب العاصمة طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.