ليبيا.. خرق للهدنة الأممية وتبادل اتهامات بين الطرفين

أفادت مصادر "العربية"، الأحد، عن مناوشات بمحور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، واتهم الجيش الوطني قوات موالية للوفاق بخرق الهدنة، كما توقفت الملاحة في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بعد تعرضه لقصف.

وأشارت المصادر إلى تبادل اتهامات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق حول مصادر النيران بطريق المطار.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.

موضوع يهمك ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المصلين أصيبوا، الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك بالأعيرة المطاطية وقنابل... 100 ألف مصلٍّ بالأقصى.. وفيديو لاقتحام إسرائيل المسجد العرب و العالم

وأعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد.

وكانت حكومة الوفاق قد وافقت على الهدنة التي قالت إنها ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين.

وطالبت "الوفاق" البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.