الجيش الليبي يسيطر على الهيرة بطرابلس.. و"الوفاق" تنسحب

أفادت مصادر "العربية"، فجر الخميس، بأن قوات الجيش الليبي سيطرت على منطقة الهيرة جنوب طرابلس فيما انسحبت قوات الوفاق من المنطقة.

جاء ذلك بعدما استهدف الجيش الليبي مقر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوب طرابلس، وجاء الاستهداف لمجموعة من قوات الوفاق متجهة لجنوب العاصمة الليبية.

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وفي وقت سابق، أفادت مصادر ليبية بأن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، لافتة إلى أن حفتر عقد اجتماعاً موسعاً بقادة قواته في مختلف محاور القتال مؤخراً، وذلك في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانياً منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش.

وكانت حكومات فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، قد دعت في بيان مشترك، الاثنين، "جميع الأطراف في ليبيا لبدء العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستئناف الجهود الرامية إلى بلورة حل سياسي دائم".