قصف على مطارين في ليبيا.. واشتباكات جنوب طرابلس

استهدف الجيش الوطني الليبي، الجمعة، مواقع بمطار زوارة غرب العاصمة طرابلس للمرة الثانية، وفق مراسل "العربية".

كما سقطت قذائف عدة، فجر الجمعة بحسب المراسل، على مطار معيتيقة بالتزامن مع هبوط عدد من الطائرات القادمة، وتجددت الاشتباكات بمنطقة وادي الربيع جنوب طرابلس.

ومطار معيتيقة الدولي هو الوحيد العامل في العاصمة الليبية.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية" أن قصفاً جوياً للجيش الليبي استهدف، الخميس، مهبطاً لطائرات درون تركية قرب الحدود التونسية.واستهدف... الجيش الليبي يستهدف مهبطاً للدرون التركي المغرب العربي

وتخوض قوّات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر منذ 4 نيسان/إبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق.

وتتبادل قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الهجمات ضد المطارات التي يسيطر عليها كل طرف.

والخميس، أعلنت قوات الجيش أنها استهدفت مطار زوارة الدولي على بعد 120 كلم غرب طرابلس، والذي يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة، وفقاً لأحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش.

وقامت قوات الجيش بتدمير غرفة عمليات وتحكم رئيسية للطائرات المسيرة التركية في قاعدة طرابلس الجوية، لترد قوات حكومة الوفاق بتدمير طائرات مسيرة تابعة لحفتر في منطقة الجفرة بوسط ليبيا الشهر الماضي.

وتسبب سقوط قذائف صاروخية داخل مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس في وقت متأخر ليلة الأربعاء الخميس، في مقتل حارس أمن وإصابة آخرين بجروح، بحسب ما أفاد مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق.

يأتي القصف وبدء الهجمات المتبادلة، عقب انتهاء "الهدنة الإنسانية" التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم لوقف المعارك خلال عيد الأضحى.

وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط قرابة ألف قتيل وإصابة أكثر من 5 آلاف بجروح، فيما تخطّى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.