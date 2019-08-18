خفر السواحل الليبي يعترض قارباً يحمل 57 مهاجراً

أعلنت قوات خفر السواحل الليبية أنها اعترضت قارباً، يحمل سبعة وخمسين مهاجراً قبالة سواحل البلاد على البحر المتوسط.

وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم رئاسة أركان البحرية الليبية، إن القارب الذي كان يقل 53 مهاجراً إثيوبياً، بينهم 17 سيدة وتسعة أطفال، وأربعة مهاجرين مصريين، تم اعتراضه السبت قبالة مدينة الزاوية الساحلية، التي تبعد نحو 48 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.

وأضاف أن المهاجرين قدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة قبل نقلهم إلى مركز احتجاز في المدينة.

وقال خفر السواحل الليبي إنه اعترض 577 مهاجراً في عرض البحر خلال شهر آب/أغسطس الجاري.

ووقعت ليبيا في الفوضى بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي وأفضت إلى مقتله. وظهرت كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط ويحلمون ببلوغ شواطئ أوروبا.