13 غارة للجيش على قاعدة لطائرات "الدرون" التركية بمصراتة

قصفت طائرات الجيش الوطني الليبي ليل السبت مواقع في مصراتة (غرب ليبيا) بينها مبنى الكلية الجوي.

وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الوطني اللواء محمد منفور لقناتي "العربية" و"الحدث": "نفذنا 13 غارة جوية على مواقع المليشيات في قاعدة مصراتة الجوية، وكانت الإصابات دقيقة وناجحة".

وأكد منفور أن المواقع المستهدفة هي مخزن للطائرات التركية بدون طيار، وغرفة تحكم ومرسلات لتشغيل هذه الطائرات، بالإضافة إلى مخازن للصواريخ التي تستخدمها هذه الطائرات المسيرة. وأكد منفور أن الطائرات القتالية للجيش عادت إلى قواعدها بعد نجاح العملية.

يذكر أن "قوات مصراتة" ضمن الميليشيات التي يتصدى لها الجيش الوطني الليبي خلال حملته لاستعادة طرابلس.

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في سياق آخر، أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" بوقوع اشتباكات عنيفة ليل السبت في مدينة مرزق (جنوب ليبيا) بين الجيش الوطني الليبي وكتائب مسلحة.

وقال مصدر عسكري ليبي إن عناصر مسلحة من جنسيات إفريقية مختلفة هاجمت مدينة مرزق. وقد انسحب الجيش من حي المقريف في مرزق بعد وصول تعزيزات للكتائب المسلحة.

كما أفادت المصادر بتحليق مكثف لطائرات الجيش بمحيط مدينة مرزق.