وزير خارجية أميركا يدعو نظيره المصري لحل سياسي في ليبيا

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو عبر في اتصال هاتفي بنظيره المصري سامح شكري الاثنين، عن المخاوف الأميركية بشأن طول أمد الصراع في ليبيا وأنهما اتفقا على الحاجة لحل سياسي.



وقالت الوزارة في بيان إن بومبيو بحث أيضا مع شكري التعاون للتصدي لتنظيمي داعش والقاعدة.



وأضافت في البيان "الوزير ووزير الخارجية يتشاركان القلق بشأن طول أمد العنف وعدم الاستقرار في ليبيا واتفقا على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للصراع".



وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزيرين بحثا أيضا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك الأزمة في سوريا واليمن. وبشأن القضية الفلسطينية، قالت الوزارة إن شكري "شدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل لتلك القضية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة دعا الشهر الماضي إلى هدنة وحذر من أن تدفق الأسلحة من داعمين أجانب، في انتهاك لحظر على السلاح، يشعل الصراع.