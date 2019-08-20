الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة لطرابلس

دفع الجيش الليبي، الاثنين، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور المعارك بالعاصمة طرابلس، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك والمشاركة في العمليات القتالية ضد المليشيات المسلحة الموالية لقوات حكومة الوفاق.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صفحة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، تحرّك عشرات الآليات العسكرية التابعة "للكتيبة 166 مشاة"، بكامل عتادها وأفرادها نحو العاصمة طرابلس، للمشاركة في عملية تحريرها من المليشيات المسلّحة، في مؤشر يوحي بتصعيد عسكري مرتقب داخل العاصمة، رغم الدعوات الأممية والدولية للعودة إلى الحل السياسي.

وتضاف هذه التعزيزات الجديدة إلى الوجود العسكري القوي الذي يمتلكه الجيش الليبي ضواحي طرابلس، بعدما سجلت قواته تقدمات هامة وسيطرت على مواقع مهمة خاصة جنوب العاصمة، لكن يتوقع من وراء هذه الخطوة، أن يقوم بتوسيع رقعة القتال وفتح جبهات جديدة خلال الأيام المقبلة، من أجل حسم المعركة في أسرع وقت ممكن.