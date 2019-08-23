الجيش الليبي يدمّر مخزن طائرات مسيرة بمصراتة

قال الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إنه دمّر ورشة لصيانة وإصلاح الطائرات تتمركز فيها طائرات قتالية وأخرى مسيرة تم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد قواته.

والأيام الماضية، صعّد الجيش الليبي من وتيرة ضرباته الجوية ضد مدينة مصراتة، التي تتمركز فيها أقوى الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، وقصف أهدافا وقواعد عسكرية، خاصة في محيط الكلية الجوية بمصراتة، المنشأة الاستراتيجية التي تقوم بدور عسكري هام للوفاق، حيث ينطلق منها الطيران الحربي والمسيّر، وتستقبل الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج خصوصا من تركيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الجمعة، إن سلاح الجو استهدف عددا من مواقع الميليشيات في مختلف الجبهات، ومن بينها مستودع يضم ورشة صيانة وإصلاح الطائرات بمصراتة، تتمركز فيه طائرات قتالية وطائرات مسيّرة يتم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد الجيش الليبي.

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وأوضح المركز أن سلاح الجو دمر الهدف، وقضى على ما يحويه من طائرات، محذرا من أن اليد الطويلة لسلاح الجو ستستهدف الخونة والعملاء.

ويتهم الجيش الليبي قوات الوفاق بتحويل مطار مصراتة إلى قاعدة عسكرية تركية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا، وهو ما يشكل تهديدا لوحداته وخطورة على سلامة المدنيين، وحذّر من استمرار استضافة منشآت عسكرية أجنبية على الأراضي الليبية.