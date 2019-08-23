تجدد الاشتباكات.. الجيش يستهدف مواقع للوفاق بمصراتة

استهدف سلاح الجو الليبي، فجر الجمعة، مواقع تابعة لحكومة الوفاق بمنطقة السكت في مصراتة.

في التفاصيل، ارتفعت وتيرة المواجهات بين قوات الجيش الوطني من جهة وقوات الوفاق من جهة أخرى، في مختلف المناطق الليبية، خصوصا جنوب العاصمة طرابلس، حيث أعلن الجيش صد هجمات كانت نفذتها كتائب الوفاق على عدة محاور.

كما أكد أيضا إحباط محاولات للتقدم في بعض المناطق الواقعة جنوب طرابلس.

موضوع يهمك أفادت مصادر "العربية"، فجر الخميس، بأن قوات الجيش الليبي سيطرت على منطقة الهيرة جنوب طرابلس فيما انسحبت قوات الوفاق من... الجيش الليبي يسيطر على الهيرة بطرابلس.. و"الوفاق" تنسحب المغرب العربي

خسائر كبيرة

وأعلن مسؤول إعلامي باللواء 73 تصدي وحدات الجيش لهجوم قادته تشكيلاته مسلحة التابعة لحكومة لوفاق بمحور كاريزما، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بحسب المسؤول الليبي.

في الأثناء، لقي 10 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 18 بعد أن نفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني غارة استهدفت تجمعات المسلحين في السبيعة حسب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب.

وشهدت السبيعة صباح الجمعة، تصعيدا عسكريا قويا بين طرفي النزاع انتهت حسب مصادر محلية بوصول تعزيزات للجيش للمنطقة التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن طرابلس.

أما في الرملة فقد تجددت المواجهات خلف المطار بمنطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة الليبية.