نجل السبسي: ما حدث معي في المطار بأوامر من يوسف الشاهد

اتهم حافظ نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بإعطاء أوامر لقوات أمن مطار تونس قرطاج والجمارك التونسية للتنكيل به، ومعاملته بطريقة غير لائقة أثناء عودته من خارج البلاد.

وقال حافظ قايد السبسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إن "هذه الممارسات هي استنساخ رديء لما كانت تمارسه سلطة الاستبداد (النظام السابق) ضد معارضيها والمختلفين معها".

وأضاف أنه "أثناء عودته إلى تونس، قامت قوات أمن المطار والجمارك بالتنكيل به والعبث بأغراضه، وتعمد تعريضه لإجراءات تفتيش استثنائية بمعاملة غير لائقة بمواطن".

واعتبر أن طريقة تفتيشه "لم تحترم مقومات حقوق الإنسان، وتجاوزت كل الأعراف والأخلاقيات في المعاملات الإنسانية".

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وكان نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، الممثل القانوني لحزب نداء تونس، حذر من أن الوضع في البلاد بات خطيرا.

كذلك دعا حافظ رئيس الحكومة والوزراء الذين قدموا ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية بضرورة الاستقالة الفورية من مناصبهم.

وقال السبسي الابن: "إن طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات فورية تضمن للبلاد الأمن والاستقرار"، وفق قوله.

فيما ذكّر الممثل القانوني لـ"نداء تونس" أن حكومة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي كانت التزمت عدم الترشح لانتخابات 2011 حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة، وتكون للحكومة مصداقيتها.