وفاة 5 أشخاص في تدافع خلال حفل غنائي بالجزائر

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في تدافع خلال حفل لمغني الراب دراجي عبد الرؤوف المعروف باسم "سولكينغ" في العاصمة الجزائرية ليل الخميس.

وكان الآلاف قد تجمعوا في حفل المغني "سولكينغ" في ملعب رياضي بالجزائر.

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وبحسب وكالة "فرانس برس" وقع التدافع عند مداخل الملعب قبل بداية الحفل بقليل. وأشارت الوكالة لوقوع عدد من القتلى والجرحى، لم تحدد عددهم.

في حين ذكر موقع إخباري جزائري باللغة الفرنسية أن القتلى هم 3 شبان وفتاتان، بالإضافة لوقوع 21 جريحاً.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن ممثلاً عن النيابة العامة توجه لمكان الحادث ثم انتقل إلى مستشفى العاصمة حيث تم نقل الجرحى.

ملعب ممتلئ واكتظاظ

أما رواد مواقع التواصل، فأكدوا أن الحفل تم بشكل طبيعي وقد كان الملعب ممتلئاً، كما لم يستطع بعض حاملي التذاكر من الدخول بسبب الاكتظاظ.

يذكر أن "سولكينغ" أصدر في مارس/آذار الماضي أغنية مخصصة للحراك الذي عرفته الجزائر وقد لاقت رواجاً كبيراً حيث بات المتظاهرون يرددونها خلال تجمعاتهم، كما يتم ترديدها في المباريات الرياضية.