الرئيس الجزائري المؤقت يقيل مدير الأمن الوطني

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مهام العميد عبد القادر بوهدبة بصفته مديرا عاما للأمن الوطني، وعيّن خليفة أونيسي خلفا له.

وتولى مراقب الشرطة أونيسي خليفة عدّة مناصب في سلك الأمن، من بينها منصب مدير شرطة الحدود، بالإضافة إلى عمله القيادي في المديرية العامة للأمن الوطني لما يزيد عن 11 سنة.

وقبل تعيين بوهدبة في المنصب كان يشغل منصب مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، كما انتخب سنة 2012 عضوا ممثلا للدول الإفريقية في منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول".

وجاءت إقالة بوهدبة من مهامه بينما كان في مهمة عمل ميدانية، السبت، حيث قام بزيارة تفقدية إلى مركزي مراقبة برية لشرطة الحدود بولاية الطارف، وذلك للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات التسهيلية والأمنية في هذه الفترة من السنة التي تشهد مرور أعداد كبيرة من المسافرين.