الجيش الليبي يتقدم في غريان ويسيطر على مناطق جديدة

تقدم الجيش الليبي، اليوم الأحد، باتجاه وسط مدينة غريان، التي تسيطر عليها قوات الوفاق منذ حوالي شهرين، وذلك بعد حصار فرضه على المدينة منذ أيام، وقصف جوّي استهدف أهمّ مواقع المليشيات المسلّحة.

وقال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن الجيش سيطر، اليوم الأحد، على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان، بعد ضربات جويّة استهدفت تمركزات وقوات المليشيات التابعة للوفاق، وأجبرتها على الفرار والتراجع إلى الوراء.

وقبل أيام سيطر الجيش الليبي على منقطتي وادي مرسيط والقريات جنوب غريان، بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة لقوات الوفاق، قال إنها تنتمي إلى "مجلس شورى بنغازي" المصنّف تنظيما إرهابيا.

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ويقود الجيش الليبي، منذ أسابيع، عملية عسكرية من أجل استعادة السيطرة على مدينة غريان الواقعة جنوبي غرب طرابلس من قوات الوفاق، التي بسطت نفوذها عليها منذ أواخر يونيو الماضي.

وتعتبر مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم من العاصمة طرابلس، من أهم المدن الاستراتيجية غرب ليبيا، حيث تمثلّ نقطة تواصل بين الغرب والجنوب الليبي، وتمرّ منها الطرقات المؤدية إلى العاصمة طرابلس وكذلك إلى مدينة مصراتة، فضلا عن دورها في تقديم الدعم العسكري لأي طرف يسيطر عليها، إذ تضمّ مهبطا للطائرات العمودية، يمكن من خلاله قيادة العمليات العسكرية الجويّة.