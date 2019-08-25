وزيرة الثقافة الجزائرية المستقيلة تستعد لتولي منصب رسمي

بعد ساعات من استقالتها على خلفية حادث تدافع خلال حفل أدى لمقتل 5 أشخاص، أعلنت وزيرة الثقافة الجزائرية المستقيلة، مريم مرداسي، استعدادها لتولي منصب رسمي جديد دون أن تكشف عن تفاصيل.

وكانت مرداسي تقدمت، السبت، باستقالتها والتي قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قد قبلها.

وكتبت مرداسي على صفحتها بموقع فيسبوك عقب الاستقالة بسبب مقتل خمسة أشخاص في حفل غنائي يوم الخميس الماضي بملعب رياضي: "أستقيل من الوزارة التي تشوه سمعتي وصورتي، لن أقبل أن يمسح في ما لم أفعل. تشرفت بخدمة وطني الحبيب... الوداع".

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لكنها عادت بعد ساعات قليلة لتعلن عن إسناد منصب جديد لها في الدولة لم تسمه. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها ستعين مستشارة لرئيس الجمهورية.

وكتبت: "شكرا لرئيس الدولة ولكل الزملاء الذين عملت معهم في الطاقم الحكومي، والآن أتمنى أن يوفقني الله في المنصب الجديد الذي سوف أتقلده بعد تسليم منصبي للوزير الذي سوف يعينه رئيس الدولة خلال هذه الأيام، وأتمنى أن أنجح في هذه المهمة الوطنية وأُشرف منصبي".