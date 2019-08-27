قايد صالح: الجيش سيتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بالوطن

قال رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح، الثلاثاء، إن الشعب وحده من يختار بكل حرية وشفافية رئيس الجمهورية القادم، مضيفاً: "سنعمل معاً ودون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة"، وفق ما ذكرت قناة "النهار" الجزائرية.

وأضاف صالح، خلال زيارة إـى الناحيـة العسكريـة الثانية بوهران، أن "البلاد لا تبنيها العصابة التي لم تعرف حقيقة الجزائر وشعبها"، مضيفاً: "هيهات أن تتحقق أماني هذه العصابة وأذنابها".

وشدد رئيس الأركان على أن "الجيش سيتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بتراب الوطن".

موضوع يهمك خلال التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية مع خلية "حسم" الإخوانية التي نفذت تفجير معهد الأورام قبل أسابيع، وأسفر عن... لماذا يستخدم الإرهابيون تليغرام في مراسلاتهم؟ مصر

وحذر: "لن نسمح لأي من كان المساس بسمعة الجزائر بين الأمم".

وكان رئيس الأركان الجزائري قد دعا، الاثنين، إلى انتخابات رئاسية شفافة في أقرب وقت، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب التحلي بالحكمة والرؤية والصبر، منوهاً بأن مقاربتهم ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، مشيدا بجهود هيئة الوساطة والحوار.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق صالح بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية، حيث جدد فيها التذكير بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي بخصوص الوضع الذي تعيشه البلاد، خاصة ما تعلق منها بضرورة التمسك بالخيار الدستوري.