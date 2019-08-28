اختراق موقع المجلس الرئاسي للوفاق ونشر استقالة مزورة

نفى المستشار الإعلامي لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، "للعربية"، مساء الأربعاء، نفيا قاطعا بيان استقالة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

هذا وحذف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني البيان المنشور في موقعه على "تويتر" عن استقالته، الأربعاء.

وأعلن المجلس أن بيان الاستقالة الذي نُشر لفترة قصيرة مزور، وناجم عن اختراق حساب الحكومة على "تويتر".

ونفى المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق استقالة المجلس الرئاسي.

وقال الموقع الرسمي لحكومة الوفاق الوطني على تويتر: "ينفي المكتب الإعلامي ما ورد في بيان (بشأن استقالة المجلس الرئاسي) تم نشره على هذا الحساب قبل قليل، وهو بيان مزور".

وأفاد المجلس الرئاسي أن الاختراق حدث في صفحة الحكومة على "تويتر".