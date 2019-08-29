فيديو.. القروي يواجه تهماً أخرى باستغلال أطفال تونس سياسياً

تعهدت السلطات التونسية، الخميس، بفتح تحقيق، حول ملف استغلال أطفال في التعبئة السياسية لصالح أحد الأطراف السياسية، وتجنيدهم للمس بهيبة القضاء.

جاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أطفال مكشوفي الوجه، يطالبون بإطلاق سراح المرشح إلى الانتخابات الرئاسية نبيل القروي من السجن، ويشتمون القضاء الذي أوقفه.

ورددّ الأطفال الذين كانوا يحملون لافتات تضامن مع القروي "يا قضاء يا جبان، نبيل القروي لا يهان"، ثم وجهوا نداءات للإفراج عنه، وهو ما أثار انتقادات كثيرة في البلاد، وفتح النقاش حول ظاهرة استغلال الأطفال والقاصرين في الحملة الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية.

وردا على ذلك، قالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في بيان، إنها تولت التنسيق مع مندوب حماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تعهد النيابة العمومية بملف استغلال أطفال في التعبئة لغايات ولائية لطرف سياسي والمس من هيبة السلطة القضائية، وفقا لما تم تداوله بمقطع الفيديو.

وطالبت الوزارة الأولياء والمنظمات والأحزاب بـ"عدم الزج بالأطفال في المنافسات السياسية، وعدم إقحامهم في الحملات الانتخابية، حماية لهم من كل ما من شأنه أن يهدد سلامتهم البدنية والمعنوية ومن كل مظاهر التعصب والتزمت، وإعلاء لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى".

ويتواجد القروي، منذ الجمعة الماضي، بسجن المرناقية في العاصمة تونس، بعد توقيفه بتهم تتعلق بـ"غسل الأموال والتهرب الضريبي"، في قصية أثارت جدلا واسعا، وزادت من حدّة التوتر والتنافس السياسي في البلاد، قبل أقل من 3 أسابيع على موعد الانتخابات الرئاسية.

ويتهم حزب القروي "قلب تونس" رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالوقوف وراء سجن مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية لغايات انتخابية، واستغلال مؤسسات الدولة لتصفية خصم قوي في السباق الرئاسي، في حين ينفي الأخير علاقته بهذه القضية.