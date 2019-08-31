عشية بدء الحملة الانتخابية.. تمديد حالة الطوارئ في تونس

قرّر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ 4 أشهر بدءاً من يوم 3 سبتمبر/أيلول حتى آخر يوم من العام الجاري، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية.

ويتزامن هذا الإجراء مع بدء الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المرتقب بعد أسبوعين، التي انطلقت اليوم خارج تونس، على أن تبدأ داخل البلاد يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول لتتواصل إلى غاية الـ13 من نفس الشهر.

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كما تأتي هذه الخطوة وسط توتر سياسي متصاعد بين الأطراف السياسية مع اقتراب موعد الاقتراع، حيث حذّر الرئيس محمد الناصر، في كلمة توجه بها إلى التونسيين مساء الجمعة، من التداعيات الخطيرة التي أعقبت إيقاف المرشح الرئاسي نبيل القروي وإيداعه السجن على تعكير جوّ الانتخابات والمساس بمصداقيّتها.

وتونس في حالة طوارئ منذ نهاية عام 2015 إثر حادث إرهابي تم خلاله تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيه 13 أمنياً وأصيب فيها 16 آخرون، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها عدة مرات.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.