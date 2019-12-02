اليونان تهدد بطرد سفير ليبيا بسبب اتفاق تركيا والسراج

هدد وزير الخارجية اليوناني، الاثنين، بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته حكومة الوفاق الليبية مع أنقرة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، لمحطة تلفزيونية :"إذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق، فسيتم يوم الجمعة اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد"، مضيفاً أنه يتم "إخفاء" الاتفاق عن اليونان.

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كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّع الأربعاء اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، محوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "الاتفاق الاطار للتعاون العسكري الموجود أصلا" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، بحسب أنقرة. وأثار الاتفاق كذلك مخاوف مصر وقبرص.

يلتقي نظيره المصري

والأحد التقى ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة لبحث هذه المسألة. ويأتي الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في تشرين الأول/أكتوبر لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد شمال سوريا.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ إطاحة الرئيس معمر القذافي في عام 2011 ومقتله إثر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.

ويحظى السراج بدعم من تركيا وقطر.

والعلاقات بين اليونان وتركيا ذات طابع حساس، وخصوصا أن الثانية شكلت بوابة دخول لآلاف من اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية.