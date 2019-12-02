فرنسا تعدل عن تسليم مثير للجدل لمراكب إلى خفر السواحل الليبي

عدلت فرنسا عن تسليمها المثير للجدل 6 مراكب إلى ليبيا، لتعزيز مراقبة سواحلها، بسبب "الوضع" في البلاد، حسب ما أفادت مصادر متطابقة الاثنين وكالة فرانس برس.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أعلنت في شباط/فبراير أنها ستقدم هبة إلى ليبيا هي 6 مراكب سريعة، من طراز سيلينجر، يبلغ طول كل واحدة منها 12 متراً.

وأرسلت الوزارة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، التي رفعت إليها ثماني منظمات غير حكومية شكوى تطلب فيها إلغاء تسليم القوارب.

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وجاء في المذكرة "وإذ اعتُبرت الهبة في وقت ما لصالح ليبيا، فإن الوزيرة قررت في نهاية المطاف عدم تسليم المراكب لهذه الدولة".

وأكدت وزارة الجيوش لفرانس برس أن "الوضع في ليبيا لا يسمح بالقيام بهبة المراكب هذه".

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 نزاعاً مسلحاً بين قوات المشير خليفة حفتر في الشرق الليبي من جهة، وحكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس من جهة أخرى.

وقالت لولا شولمان، المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية، وهي إحدى المنظمات التي رفعت شكوى لدى القضاء الإداري في نيسان/أبريل، لفرانس برس إن قرار عدم تسليم المراكب يشكل "انتصاراً مهماً" تمّ تحقيقه "بفضل الضغط العام" ويُفترض أن "يشكل منعطفاً في علاقات فرنسا مع ليبيا في ما يتعلّق بسياسة الهجرة".

وقالت المنظمات غير الحكومة الثماني، بينها أطباء بلا حدود ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك، الاثنين، "نهنئ أنفسنا بالتخلي عن هذه المبادرة التي كانت ستجعل من فرنسا المتواطئ الرسمي في جرائم مرتكبة بحق أشخاص مهاجرين ولاجئين في ليبيا".

وتطلب المنظمات من باريس حالياً وضع "شروط صارمة لكل تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا، بهدف أن تكون حقوق وسلامة" المهاجرين "مضمونة ومحترمة".

وفي المذكرة التي اعتبرت فيها الوزارة طلب المنظمات "ذا أسس واهية"، أكدت الوزارة أن وهب القوارب كان "هدفه الوحيد مرافقة الدولة الليبية في آلية توطيد سيادة القانون وإعادة بناء القدرات العسكرية لقوات البحرية الوطنية".

وبحسب الوزارة، لم يكن هناك أي "رابط مباشر بشكل كاف" بين وهب هذه المراكب والدفاع عن حقوق المهاجرين لتبرير شكوى المنظمات.