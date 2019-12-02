وزارة الدفاع الجزائرية توضح كيف سينتخب العسكريون رئيسهم

سيقترع منتسبو الجیش الجزائري في رئاسیات 12 ديسمبر باللباس المدني على غرار جمیع المواطنین، على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلین بھا عبر كافة ربوع الوطن، حسب ما أفاد به الاثنین بیان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وأوضح المصدر أنه يمكن للعسكريین الذين يتعذر علیھم التصويت المباشر بحكم المھام المنوطة بھم أداء واجبھم الانتخابي بالوكالة حسب القانون العضوي للانتخابات، كما يسمح للعسكريین المتواجدين على مستوى الوحدات المیدانیة بممارسة حقھم الانتخابي في مكاتب الاقتراع القريبة من

مكان عملھم، أو على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة المخصصة لذلك في الولايات المعنیة بھذا الإجراء، يردف البیان.

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وأكدت القیادة العلیا للجیش من خلال البیان بأن العسكريین "يحتفظون بحرية اختیار المرشح الذي يستجیب لقناعاتھم الخاصة خلال ھذه الانتخابات الحرة التي تطبعھا قیم الديمقراطیة والشفافیة والنزاھة وبما يعبر عن إرادة الشعب واختیاره الحر".

وجاء في ختام البیان أن "وزارة الدفاع الوطني تؤكد مرة أخرى اتخاذھا كافة التدابیر الأمنیة الكفیلة بتمكین الشعب الجزائري من أداء ھذا

الواجب الوطني في جو من الطمأنینة والسكینة".