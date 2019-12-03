مجلس الأمن قلق من تدخل متزايد للمرتزقة في ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي الاثنين جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والابتعاد عن الصراع. وحثّ المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا على "عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه" وعبر عن قلقه "من التدخل المتزايد للمرتزقة". ويكون الاتفاق على مثل هذه البيانات بالإجماع.



وقال دبلوماسيون إن المجلس "دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة"، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت.

وهوت ليبيا إلى الفوضى بعدما أطاحت انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي، بمعمر القذافي في 2011.



وقتل آلاف الأشخاص في معارك متفرقة منذ 2014 بين فصائل في الشرق والغرب. وسمح العنف للمتشددين ومهربي المهاجرين بالعمل

بنشاط، وأثر على صناعة النفط في ليبيا وقسم مؤسسات البلاد الرئيسية.