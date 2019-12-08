جزائريون ينددون بالانتخابات.. أمام مراكز الاقتراع في فرنسا

تخلل تصويت الجزائريين في فرنسا، في الانتخابات الرئاسية، أمس السبت تظاهرات أمام مراكز قنصلية في عدد من المدن، بينها بوبينيي وسانت اتيين.

La diaspora algérienne en région parisienne mobilisée en force pour dénoncer la mascarade électorale avec des sit-ins devant ts les bureaux de vote dès 8h00. Taux de participation très faible, personnes âgées principalement. Plus de policiers/CRS que d'électeurs. #Algérie #Hirak pic.twitter.com/oz6kGt9wz3 — Amina Afaf Chaieb لا أنتخب (@aminaafafchaieb) December 7, 2019

وفي بوبينيي في الضاحية الباريسية، تجمّع نحو 150 متظاهراً أمام المكتب القنصلي.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إنّ "الناس الذين جاؤوا للتصويت وجهت لهم شتائم"، مضيفاً أن بعض المتظاهرين كانوا يصرخون على الآتين "خونة".

كما تجمع عشرات المتظاهرين قرب القنصلية في باريس تنديداً بالانتخابات وبالسلطة في الجزائر.

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وقال متظاهر يدعى مصعب لـ"فرانس برس": "نحن هنا.. رفضاً لتدخل العسكريين في السياسة وطلباً لإعادة السلطة إلى المدنيين".

كذلك، تظاهر نحو 100 شخص أمام المكتب القنصلي في نانتير قرب باريس، بحسب مديرية الشرطة في دائرة "او دو سين".

وفي سانت اتيين (وسط شرق فرنسا)، تجمّع نحو 50 متظاهراً أمام مقر التصويت وأطلقوا شعارات مناهضة للسلطة الجزائرية.