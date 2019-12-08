رئيس النواب الليبي إلى مصر واليونان للتصعيد ضد تركيا

في جولة تهدف إلى تصعيد الضغوط ضد تركيا وحكومة الوفاق الليبية، يزور رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مصر واليونان، لمناقشة تطورات توقيع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، اتفاقية مع الحكومة التركية حول ترسيم الحدود البحرية.

ويصل صالح مصر، الاثنين، للقاء كل من رئيس البرلمان العربي ورئيس البرلمان المصري، وسيطلب رئيس النواب الليبي خلال زيارته دعم البرلمان العربي لمطلب نظيره الليبي بشأن سحب الاعتراف العربي بحكومة السراج.

وقال صالح إن حكومة السراج باتت تفرط في سيادة ليبيا وحقوق الشعب الليبي.

صالح سيغادر بعد مصر إلى اليونان، حيث سيجتمع مع نظيره اليوناني، فضلا عن عدد من المسؤولين اليونانيين لتوحيد الموقف حيال الاتفاقية بين أنقرة وطرابلس.

وكانت أثينا قد انتقدت الاتفاقية وطرت سفير حكومة الوفاق الليبية بعد أيام من توقيعها في زيارة للسراج إلى اسطنبول التقى خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ويسعى صالح في اليونان إلى بدء حملة لسحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج على خلفية تفريطها في حقوق الشعب الليبي.