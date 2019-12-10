الجزائر.. السجن لمسؤول بحملة بن فليس بتهمة التخابر

أمر القضاء الجزائري، مساء الاثنين، بإيداع مسؤول في حملة المترشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس، السجن المؤقت، بعد اعتقاله بتهمة التخابر لمصلحة دولة أجنبية.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، وبعد تحريّات معمّقة حول أفعال استخباراتية تخللت نشاط فريق الحملة الانتخايىة لأحد مترشحي الانتخابات الرئاسية والمنسوبة لأحد عناصر طاقمه الانتخابي، تمكّنت من توقيف المشتبه به، و"أكد التحقيق بشقيه الابتدائي والقضائي قيام الشخص الموقوف بأفعال استخباراتية لصالح دولة أجنبية كان قد وافاها وبصفة منتظمة بتقارير حول الوضع القائم في الجزائر عامة وحول ظروف تحضير الانتخابات خاصة".

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وأضاف البيان أن المشتبه فيه "ب. ص" كان ضمن الطاقم الانتخابي للمترشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس، الذي أكدّ أنه تعرّف عليه سنة 2003، وقدم له ولعائلته عدة خدمات منها تسوية إشكال يتعلق بحساب بنكي مفتوح بتلك الدولة الأجنبية خاص به وبزوجته"، مضيفاً أن قاضي التحقيق المخطر بملف القضية بعد سماعه للمتهم لدى الحضور الأول أمر بوضع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت".

وفي وقت سابق، نفت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح علي بن فليس، في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "فيسبوك" علاقتها بالمتهمّ، وأكدّت أنّه "لم يشغل أية وظيفة ضمن مديرية الحملة الانتخابية وأن حضوره التجمعات الشعبية التي يشرف عليها المترشح على بن فليس يقتصر بنشاطه المهني ضمن الفريق التقني المكلف بالصوت"، كما أشادت بيقظة مصالح الأمن التي سمحت لهم بإحباط علية الاختراق والتجسّس.