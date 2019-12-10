الجزائر.. دعوات لضبط النفس يوم الانتخابات

دعت شخصيات سياسية بارزة في الجزائر، الثلاثاء، المواطنين إلى ضبط النفس يوم الانتخابات المقررة الخميس المقبل، واعتبار هذا الموعد "محطة" سيجتازها الحراك الشعبي بنجاح، رغم غياب الإجماع حوله.

وجددت 19 شخصية، يتقدمهم الدبلوماسي الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، في رسالة وجهوها إلى الرأي العام، قبل يومين على موعد الاقتراع، دعمهم للحراك لغاية تحقيق أهدافه، مطالبة بعدم "التعرض لحقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم رغم الاختلاف في الاجتهادات وما بني عليها من مواقف سياسية وتجنب أي احتكاك أو الرد على الاستفزازات من أي جهة كانت، حتى يحافظ الحراك على سلميته وسمعته، ويبقى بياناً لوحدة الشعب وصموده أمام كل أشكال التفرقة والتزييف ومحاولات زرع الفتنة والكراهية بين أبناء الشعب الواحد".

في المقابل، عبّرت هذه الشخصيات عن أسفها، لتجاهل السلطة الفعلية لمقترحاتها ومبادراتها في الخروج من الأزمة وتمسكها بالدفع نحو انتخابات رئاسية، ودعتها إلى الابتعاد عن الخطابات الاستفزازية ولغة التهديد والتضييق على الحريات وتخوين كل من يخالفها الرأي في كيفية الخروج من الأزمة. كما شددت على تحميلها مسؤولية "أي انزلاق قد تؤول إليه الأمور في قادم الأيام".

وتنتخب الجزائر الخميس رئيساً جديداً للبلاد، على وقع انقسام كبير في الشارع، بين رافض لهذا الاستحقاق الرئاسي الذي يرى فيه استنساخاً للنظام السابق، ومؤيد له ينظر إليه على أنه الحل الوحيد للأزمة السياسية، التي تعيش فيها البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل الماضي.