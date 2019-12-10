برلمان تونس يسقط مقترح النهضة.. لا صندوق للزكاة

أسقط البرلمان التونسي، الثلاثاء، مقترحا تقدمت به كتلة حركة النهضة يقضي بإنشاء صندوق للزكاة والتبرعات، وذلك في أول اختبار لحزب النهضة، كشف هشاشة ثقله البرلماني والسياسي.

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ويقضي المقترح بإنشاء صندوق للزكاة والتبرعات يخصص لدعم مجهود الدولة في العمل الاجتماعي الموجه للأفراد والعائلات المعوزة والأيتام وفاقدي السند وأصحاب الإعاقات، وتقديم تمويل كلي أو جزئي لمشاريع خاصة بالعاطلين عن العمل من أبناء العائلات المعوزة خاصة بالمناطق الأكثر تهميشا، وكذلك تقديم منح سنوية تخصص للطلبة والتلاميذ والعاطلين عن العمل من أبناء العائلات المعوزة، إلى جانب المساهمة في إحداث وتطوير المنشآت في قطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي والمؤسسات الدينية.

لماذا الرفض؟

ورغم تمسّك النهضة بتمريره، أطاح البرلمان بهذا المقترح، بعدما صوّت 74 نائبا فقط لصالحه، في حين رفضه 93 نائبا، بينما تحفظّ 14 آخرون على أصواتهم، وذلك في الجلسة التي انعقدت، الثلاثاء، المخصصة للنظر في الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2020.

بدورهم، برر الرافضون لمقترح إحداث صندوق للزكاة والتبرعات، قرارهم إلى الغموض الذي يحيط بهذا المقترح، وإلى مخاوفهم من إمكانية تحويل التمويلات المودعة في هذا الصندوق إلى أنشطة مشبوهة تفضي إلى عدم وصولها لمن يستحقها، فضلا عن أن مثل هذه المقترحات ستخلق نظاما موازيا لنظام الدولة الضريبي لما فيها من خلط بين الجانب الديني والمدني.