عشية رئاسيات الجزائر.. الحزب الحاكم يدعم ميهوبي

أعلن الحزب الحاكم في الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، الذي كان يرأسه عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق بالبلاد، دعم المرشح الرئاسي عزالدين ميهوبي في الانتخابات الرئاسية، في مؤشر قد يرفع كثيرا من حظوظ ميهوبي للفوز بكرسي الرئاسة والدخول لقصر المرادية.

وبعد أن ظل هذا الحزب الأكبر في الجزائر متردداً في الإفصاح عن موقفه من المرشحين الخمسة للرئاسة، وبعدما كانت التوقعات تشير إلى أن الاختيار سيكون بين المرشحين عبد المجيد تبّون "مترشح حر" وعزالدين ميهوبي "الأمين العام للتجمع الوطني الديقراطي" الذي كان يرأسه رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً، بتهم تبديد الأموال وتبييضها، قرّر الحزب الاصطفاف وراء ميهوبي.

موضوع يهمك من المعروف أن الملياردير الأميركي، مايكل بلومبيرغ، يسعى إلى أن يصبح مرشحاً للتنافس على رئاسة الولايات المتحدة عن الحزب... كاتب أميركي لبلومبيرغ: الطريق ممهد أمام إعادة انتخاب ترمب بـ 2020 أميركا

وقبل يوم من التوجه إلى مراكز الاقتراع، دعا حزب جبهة التحرير الوطني، في مذكرة وجهّها، فجر اليوم الأربعاء، إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية، إلى تعبئة المناضلين والمواطنين والتصويت بكثافة لضمان فوز المرشح عزالدين ميهوبي.

ويتوجه الجزائريون، غداً الخميس، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في انتخابات يصعب التكهن بهوية الفائز فيها بين المرشحين الخمسة، الذين تبدو المنافسة بينهم مفتوحة على عدة سيناريوهات وحظوظهم متساوية للوصول إلى قصر المرادية، بينما ترتفع احتمالات المرور إلى جولة ثانية من هذه الانتخابات.

ويتنافس على منصب رئيس الجزائر القادم، كل من عز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعبد العزيز بلعيد، وكلهم شاركوا في دعم الرئيس السابق بوتفليقة خلال حكمه للبلاد، أو تقلدوا مناصب رسمية، وهو ما جعل جزءا من الشارع الجزائري يرفضهم ويطالب بتأجيل الانتخابات.