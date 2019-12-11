برلمان ليبيا يطلب رداً عربياً ودولياً على التدخل التركي

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي "بأشد العبارات التصريحات العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وكان أردوغان أكد استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق في طرابلس.

ونقل موقع مجلس النواب عن اللجنة تأكيدها على سيادة ليبيا وحرمة أراضيها، مشيرة إلى أنها "خط أحمر لن يسمح بالمساس به". ودعت مجلس الأمن والجامعة العربية إلى اتخاذ موقف حاسم من التهديدات التي "ستسبب في إدخال المنطقة وجنوب المتوسط في نفق مظلم من عدم الاستقرار".

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موطئ قدم

وأضافت اللجنة أن توقيع مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق هي مقدمة لغزو الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن الغرض من المذكرة الاستحواذ على الثروات الليبية والحصول على موطئ قدم في جنوب المتوسط لتنفيذ الأجندات التركية. ووصفت المذكرة بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وعودة لسياسات استعمارية ترفضها المواثيق الدولية.

وحثت اللجنة النيابية "القوى الحرة" في تركيا على إدانة التصريحات، ووضع حد لتدخلات الحكومة التركية التي ستعود سلبا على العلاقة بين الشعبين الصديقين والمصالح التركية في ليبيا.

وناشدت أبناء الشعب الليبي التوحد ونبذ الخلافات وتغليب الصالح العام في وجه دعوات "الغزو والاحتلال" واستباحة المقدرات الليبية، مؤكدة أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.