رئاسيات الجزائر.. من المرشح الأوفر حظاً ومن يخلف بوتفليقة؟

يتوجه الجزائريون، غداً الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 5 مرشحين بارزين، يتنافسون في انتخابات مثيرة للجدل، وسط غموض غير مسبوق يحيط بهوية حاكم الجزائر الجديد.

ويتنافس في أوّل انتخابات بعد مرحلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال مطلع شهر أبريل الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية، رئيسا الوزراء السابقان، علي بن فليس، رئيس حزب (طلائع الحريات)، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس (جبهة المستقبل)، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة (البناء الوطني)، إضافة إلى عزالدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق ( التجمّع الوطني الديمقراطي، وكلهم ارتبطوا سابقا بصلات وثيقة مع نظام بوتفليقة، سواء عبر المشاركة في دعمه، أو تقلّد مناصب رسمية.

ويترقبّ الجزائريون نتائج الانتخابات التي ستبدأ بالظهور نهاية الأسبوع الحالي، في ظلّ غموض يحيط بهوية الرئيس القادم، بسبب تقارب حظوظ المتنافسين الخمسة، والتي لم تتمكنّ حتّى المناظرة التلفزية من حسم المرّشح الأكثر حظّا بدخول قصر المرادية الجمهوري، خلافا للمواعيد الانتخابية السابقة التي كان فيها الفائز معروفا مسبقا.

ويقر المحلل السياسي جلال مناد، إن الغموض سيّد الموقف في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن سرية الاقتراع هي الفيصل في العملية، في ظل إصرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضمان نزاهتها، وكذلك فعلت قيادة أركان الجيش التي التزمت بحيادها ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين الخمسة.

موضوع يهمك تظاهر الآلاف من الجزائريين اليوم الأربعاء في الجزائر تلبية لدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أقل من 24 ساعة على... قبل ساعات على رئاسيات الجزائر.. مسيرات رافضة ومؤيدة المغرب العربي

ورغم إقراره بصعوبة ترجيح كفّة مرشح على آخر، يرى مناد أن المرشح عزالدين الميهوبي المدعوم من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" هو الأوفر حظا نظريا، إما للفوز بالرئاسة أو المرور إلى الدور الثاني، خاصة بعد إعلان حزب "جبهة التحرير الوطني" اصطفافه وراءه.

وفي هذا السياق أوضح مناد للعربية.نت، أن مناضلي هذين الحزبين هم الأكثر تسجيلا في الهيئة الناخبة وبالتالي هم من أكثر الفئات التي ستشارك في انتخابات يوم غد، وهذا سيدعم حظوظ ميهوبي، لكنه يرّجح إمكانية تمّرد مناضلي حزب "جبهة التحرير الوطني" على قرار قيادتهم المركزية وعدم التزامهم بموقفه ويصوّتون لعبد المجيد تبون.

وبدوره يرى الناشط السياسي حمزة الحنّاشي، أن أغلب الأصوات ستتجه إلى ميهوبي وتبون، اللذين سيكونان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أين سيشتعل التنافس بينهما على كرسي الرئاسة، مرجعا إلى وجود أحزاب ومنظمات ومراكز نفوذ وراءهما على عكس المرشحيّن الآخرين.

وعلى عكس مناد والحناشي، اللذين رجح إمكانية الذهاب إلى جولة ثانية في هذه الانتخابات تجمع بين ميهوبي وتبون، قلّل الكاتب الصحافي المختّص في الشؤون السياسية عزالدين بن سويح، من شأن المرشح عبد المجيد تبون في هذه الانتخابات، واستبعد أن يكون من بين أبرز مرشحين رئاسيين، خاصة بعد إلقاء القبض على رجل الأعمال عمر عليلات المحسوب عليه، وأكبر داعم ومموّل له واستمرار سجن نجله على ذمّة التحقيق في قضية الكوكايين الشهيرة، وهي قضايا عادت بالضرر عليه وقلّصت من حظوظه، كما أثّرت على شعبيته.

ويرى بن سويح في حديث للعرية.نت، أن ميهوبي هو المرشح الأوفر حظا من غيره للدخول إلى قصر المرادية، خاصة بعد أن كسب مساندة حزب "جبهة التحرير الوطني" إضافة إلى دعمه من طرف حزب "التجمع الوطني اليمقراطي"، وهما الحزبان الأكثر انتشارا في البلاد خاصة في القرى والأرياف، مشيراً إلى أنّ الانتخابات ستحسم نتائجها من الجولة الأولى.

ويتقدمّ المرشحون غدا الخميس للتنافس على أصوات 24.4 مليون جزائري، حسب أرقام الهيئة الناخبة، في سادس انتخابات رئاسية بالبلاد، تأمل السلطات الجزائرية في مشاركة كبيرة لضمان شرعية رئيس جديد يمكنه من إنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ يوم 22 فبراير الماضي، بينما تشير التوّقعات إلى أنّها ستشهد نسبة مقاطعة شديدة، خاصة في منطقة القبائل، التي تشهد منذ يوم الأحد الماضي إضرابا عامّا، احتجاجا على هذا الاستحقاق الرئاسي.