فيديو.. جزائريون يقتحمون أحد مراكز الاقتراع ويمزقون البطاقات

اقتحم مجموعة من الجزائريين، اليوم الخميس، أحد مراكز الاقتراع في بجاية، وقاموا بتمزيق أوراق الانتخاب.

وشهدت ولايات بجاية وتيزي وزو والبويرة أجواء مشحونة، أين أغلقت أغلب مكاتب الاقتراع مع تسجيل مناوشات في بعض المناطق من هذه الولايات.

جزائريون يقتحمون أحد مراكز الاقتراع في بجاية ويمزقون أوراق الانتخاب pic.twitter.com/vkOGiaYEtz — الحدث (@AlHadath) December 12, 2019

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الجزائريين، في وقت سابق من اليوم الخميس، لاختيار رئيس للجمهورية، حيث يتوجه الملايين لاختيار سابع رئيس للبلاد، من بين 5 مرشحين بارزين، في انتخابات رئاسية حاسمة ومثيرة للجدل، مفتوحة على كل الاحتمالات والفرضيات.

من المتوقع أن يتمّ تسجيل مشاركة ضعيفة في هذه الانتخابات، بسبب غياب التوافق حولها في الشارع الجزائري، بين مؤيدين ينظرون إليها على أنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، التي تلت استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومعارضين يرون فيها إعادة استنساخ للنظام السابق.

وسيتوزع الناخبون على أكثر من 60 ألف مكتب اقتراع موجودة في كافة مدن وقرى البلاد، يشرف عليها أكثر من نصف مليون عضو تابعين للسلطة المستقلة للانتخابات.