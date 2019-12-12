نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: السراج قد يشعل المنطقة

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري أن المجلس يسعى لعزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد توقيعه الاتفاقية المثيرة للجدل مع تركيا.

وقال المجبري، في مقابلة مع قناة "العربية" مساء الأربعاء: "السراج بات يتصرف بصورة بعيدة عن روح الاتفاق السياسي.. السراج لا يحترم الاتفاق السياسي"، معتبراً أنه "يجب الحجر" على السراج بسبب تعريضه ليبيا والمنطقة للخطر.

وشدد على أن اتفاق السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يشعل الأوضاع في ليبيا والمنطقة برمتها. وتابع المجبري: "لذا على العالم تقييد فايز السراج وتصرفاته التي قد تشعل المنطقة".

موضوع يهمك حذر قائد البحرية بالجيش الليبي، بأن لديه "أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا، بحسب ما نقل موقع "غريك... قائد البحرية الليبية: لدينا أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحلنا المغرب العربي

كما أكد المجبري أن الاتفاقية التي وقعها السراج باطلة قانونياً كونها تحتاج موافقة أعضاء كل من المجلس الرئاسي والبرلمان الليبيين.

وشدد المجبري على أن "السراج غير مخول لتوقيع اتفاقية كهذه بشكل منفرد، فهو يحتاج لموافقة المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي، وهو لم يعرض الاتفاقية على المجلس الرئاسي".

كما أكد تواصله مع أمناء عام كل من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لعزل السراج.

واعتبر أن "السراج يتصرف بطريقة لا تخدم ليبيا"، محذراً من أن "عدم ردع السراج قد يدفعه للتمادي". كما أكد أن "السراج أحبط كل جهود التسوية".

ووقّع السراج مع تركيا اتفاقاً بحرياً نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة. ورأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة "غير قانونية".

ووقع السراج مع تركيا أيضاً اتفاقاً عسكرياً من دون أن ترشح تفاصيل عنه. وأبدت تركيا الثلاثاء استعدادها لإرسال قوات إلى ليبيا دعماً للسراج.