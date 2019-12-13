انتخابات الجزائر.. تبّون وبن قرينة يقتربان من الدور الثاني

تظهر المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر تقدم المرشح الرئاسي المستقل عبد المجيد تبون في عدد من مراكز الفرز، يليه المرشح عبدالقادر بن قرينة.

وفي وقت تشير فيه المعلومات إلى فشل جميع المرشحين في الحصول على الأغلبية، أعلنت حملة تبون أن "التقارير الأولية تشير إلى فوز عبد المجيد تبون بنسبة 64%"، ما يعني عدم إجراء دور ثان في حال ثبوت هذه النتائج.

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لكن ممثل المرشح بن قرينة تحدث عن دور ثان للانتخابات الرئاسية، وتشير نتائجه لحصوله على 30% من الأصوات. وكذلك تشير الإحصائيات لدور ثان للانتخابات الرئاسية بين المرشحين تبون وبن قرينة.

وقد سجّلت الانتخابات أدنى نسبة مشاركة على الإطلاق في تاريخ البلاد. وقال محمد شرفي رئيس "السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات" في تصريح نقله مباشرة على الهواء التلفزيون العمومي إنّ "نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.93%"، مشيراً إلى أنّ نسبة المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغت 8.69% في حين وصلت نسبة المقترعين داخل البلاد إلى 41.14%.

وأضاف شرفي أ النتائج الرسمية لهذه الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستعلن يوم الجمعة في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش).

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن "السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات" قولها في بيان إنّ "المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، في الفترة ما بين 16 و25 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأوضح البيان أنه "في حال عدم حصول أي من المرشحين الخمسة على أكثر من 50% من الأصوات، فستجرى جولة ثانية "بين 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري و9 كانون الثاني/يناير" المقبل.

وتتواصل عمليات فرز الأصوات في أغلب مدن الجزائر، التي بدأت مباشرة إثر غلق مراكز الاقتراع وانتهاء التصويت في الانتخابات، التي سجلت نسبة مقاطعة كبيرة وجرت في أجواء مشحونة، بسبب انقسام الشارع بشأنها بين مؤيد لها ومعارض.

يذكر أن اقتراع الخميس هو أول انتخابات رئاسية لاختيار أول رئيس للبلاد بعد عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط حركةٍ احتجاجية مستمرة منذ عشرة أشهر.