رئيس الجزائر الجديد: ملتزمون بالتغيير وقادرون عليه

شكر الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون، الجمعة، أبناء الشعب على الثقة التي وضعوها به بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال تبون: "ملتزمون بالتغيير في الجزائر وقادرون عليه".

كما دعا إلى الاستعداد لبناء الجزائر الجديدة، بحسب تعبيره.

موضوع يهمك فاز رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، عبد المجيد تبون، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر... تبون.. من "ابن بار" لبوتفليقة إلى جالس على كرسيه المغرب العربي

"فوز بالأغلبية"

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر كانت أعلنت، الجمعة، فوز عبد المجيد تبون بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 58 في المئة من أصوات المقترعين، ما يلغي احتمال الدورة الثانية بعد تلك الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية.

في حين حصل المرشح عبد القادر بن قرينة على 1.477.735 صوتا أي نسبة 17.38% من المقترعين، والمرشح علي بن فليس على 896.934 صوتا أي 10.55% من مجمل الأصوات.

تظاهرات رافضة

بالمقابل، خرج آلاف الجزائريين في احتجاجات حاشدة بالعاصمة الجزائرية بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وفوز عبد المجيد تبون، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

كما أظهرت مقاطع مظاهرات عارمة في شارع ديدوش مراد بالعاصمة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية والرئيس الجديد.

امتناع قياسي عن التصويت

وكان المرشح الرئاسي المستقل عبد المجيد تبون تقدم في وقت سابق في عدد من مراكز الفرز خلال الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أظهرت بعض الاستطلاعات، تلاه المرشح عبدالقادر بن قرينة.

في حين اتسمت عملية الانتخابات الرئاسية بامتناع قياسي عن التصويت، ورفض شديد من قبل حركة الاحتجاج الشعبية التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل الماضي.