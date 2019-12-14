واشنطن: نتطلع للعمل مع الرئيس الجزائري المنتخب

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها تؤيد حق الجزائريين في "التعبير عن آرائهم بشكل سلمي"، مع ترحيبها بإجراء الانتخابات الرئاسية التي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون، أحد المقربين سابقاً من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت مورغان أورتيغاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية "منذ عام والشعب الجزائري يعبر عن تطلعاته ليس فقط في صناديق الاقتراع ولكن في الشوارع أيضا".

وتابعت "تدعم الولايات المتحدة حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلام (...) نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".

لكن الولايات المتحدة لم تشكك في شرعية الانتخابات، مؤكدة أنها "هنأت" الجزائر على التصويت وأنها تسعى إلى "علاقة متبادلة مفيدة للطرفين".

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وبعد الإعلان عن فوزه، واجه تبون تحديا من قبل الحراك الذي يهز البلاد منذ زهاء عشرة أشهر.

وفي أول كلمة له بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الجزائرية، أعلن عبد المجيد تبون أن مسار الانتخابات أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية.

وقال تبون، خلال مؤتمر صحافي الجمعة في الجزائر: "نريد العمل بعيداً عن الإقصاء وسنسعى إلى لم الشمل في الجزائر، وإدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية".

كما شدد: "أمد يدي للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة الجزائر وحدها. وأجدد التزامي بالمطالب المحقة للفئات الاجتماعية"، مشيداً بدور الجيش في تأمين الحماية للحراك. وتابع: "نريد على ضوء الانتخابات بناء الجمهورية الجديدة في الجزائر".