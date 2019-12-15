العاهل المغربي يدعو رئيس الجزائر المنتخب لفتح صفحة جديدة

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأحد، الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، إلى "فتح صفحة جديدة" بين البلدين مبنية على الثقة المتبادلة.

وجاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها محمد السادس إلى تبون قال فيها :"على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأردف "إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارت تقديري".

وكان تبون قد رد في أول ظهور بعد إعلانه فائزا في الانتخابات الرئاسية على سؤال بشأن الأزمة مع المغرب بالقول "الأشقاء المغاربة يحبون الجزائريين والعكس صحيح، ولكن هناك ظروفاً معينة أدت إلى غلق الحدود ولا تزول العلة إلا بزوال أسبابها".

للتذكير، فقد فاز عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية في الانتخابات التي جرت، الخميس الماضي، بعدما تحصل على نسبة بلغت 58.15%، حسب النتائج الأولية.