المغرب.. اعتقال داعشي كان يخطط لعملية انتحارية

أعلن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب أنه اعتقل، أمس السبت، في مدينة مكناس، في وسط البلاد، متطرفاً مواليا لداعش يبلغ من العمر 41 سنة.

وكشفت التحريات الأمنية تورط المشتبه فيه بـ"ترويج الفكر المتطرف" الداعشي.

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كما بحث المتطرف المغربي عن "معلومات وخبرات خاصة" حول كيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات، حسب ما أعلنه مكتب مكافحة الإرهاب.

وكان الداعشي يخطط لـ"تنفيذ عملية انتحارية" بهدف "إحداث خسائر جسيمة".

وكشف مكتب محاربة الإرهاب في المغرب أن اعتقال الداعشي، الذي جرى بناءً على "معلومات دقيقة"، مكّن الأمن من حجز أجهزة إلكترونية ومخطوطات لمواد تدخل في إعداد المتفجرات.

ويأتي اعتقال مكتب محاربة الإرهاب للداعشي، حسب الرباط، في سياق "الجهود المبذولة في رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية".