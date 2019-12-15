عقيلة صالح: سنشكل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم الثلاثة

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الأحد، إنه سيتم بعد تطهير العاصمة طرابلس، تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم الثلاثة، معرباً عن رفضه التدخل الخارجي في البلاد.

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ودعا صالح في كلمة تلفزيونية مسجلة، سكان طرابلس إلى الوقوف بجانب الجيش الوطني، مشيراً إلى أنه سيتم صياغة دستور جديد لليبيا، وستجرى انتخابات عامة، مؤكداً أن أولوياتِ الحكومة المقبلة ستركز على توحيد مؤسسات الدولة، وحل الأزمات المعيشية للمواطن الليبي.

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كما دعا رئيس البرلمان الليبي الدول الشقيقة لدعم الجيش الليبي والبرلمان المنتخب.

وجدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في وقت سابق الأحد، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبته بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا.

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ونقلت قناة ليبيا عن صالح قوله: إن ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة، ولم يعد بإمكانها إبرام معاهدات وتحميل ليبيا التزامات دولية.

واعتبر البرلمان الليبي أن مذكرة التفاهم باطلة ولن تدخل حيز التنفيذ بالنظر إلى عدم استكمال إجراءاتها القانونية.

موضوع يهمك نقلت قناة "تي آر تي" التركية على تويتر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله: "سنتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقينا دعوة... أردوغان: سنقدم كل دعم للوفاق ضد الجيش الليبي المغرب العربي

يذكر أن مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا لم تحظ بخطاب تأييد من مجلس النواب، بالإضافة لخرقها قانون البحار.

وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.

وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسِل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأحد: "البرلمان سيُدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه".