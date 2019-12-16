المغرب: وفاة 7 مهاجرين وإنقاذ 70 أثناء عبورهم لإسبانيا

لقي سبعة مهاجرين أفارقة مصرعهم الاثنين، وتم إنقاذ 70 آخرين عندما غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من المغرب إلى إسبانيا، وفقا لمسؤول عسكري مغربي.

وأعيد المهاجرون الذين تم إنقاذهم، وبينهم 10 نساء وطفل رضيع، إلى مدينة الناظور الساحلية المغربية وتم نقلهم إلى خفر السواحل المغربي لتلقي العلاج الطبي.

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ولم يصرح المسؤول باسمه كونه غير مخول للحديث.

وقام عمال الطوارئ في الهلال الأحمر المغربي بحمل المهاجرين على محفات، بعضهم ملفوفون بدثر حرارية، وفقا للصور التي شاهدتها أسوشيتدبرس.

وكانت الواقعة الأحدث في العديد من الوقائع الخطرة لزوارق المهاجرين بالممر البحري الصعب بين المغرب وإسبانيا.

ووصل حوالي 22970 مهاجرا إلى إسبانيا عن طريق البحر حتى الآن هذا العام، وتوفي 325 شخصا، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.